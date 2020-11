மாவட்ட செய்திகள்

கணவரால் கைவிடப்பட்டதாக உதவித்தொகை பெறுவோர்களில் 60 சதவீதம் பேர் போலியானவர்கள் கவர்னர் தகவல் + "||" + The governor reported that 60 percent of the recipients of the grant were fakes who had been abandoned by their husbands

கணவரால் கைவிடப்பட்டதாக உதவித்தொகை பெறுவோர்களில் 60 சதவீதம் பேர் போலியானவர்கள் கவர்னர் தகவல்