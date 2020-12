மாவட்ட செய்திகள்

கீழப்பழுவூர் அருகே வீட்டின் முன்பு அறுந்து கிடந்த மின்கம்பியை அகற்ற முயன்ற மூதாட்டி பலி + "||" + An old woman was killed while trying to remove a power line that was cut in front of her house near Keelappaluvoor

