மாவட்ட செய்திகள்

தீபாவளியின் போது ரூ.1,000 கோடி முடக்கம்: கிறிஸ்துமஸ், புத்தாண்டு காலங்களில் பட்டாசு விற்பனை நஷ்டத்தை ஈடு செய்யுமா?; உற்பத்தியாளர்கள், விற்பனையாளர்கள் எதிர்பார்ப்பு + "||" + Rs 1,000 crore freeze during Diwali: Will firecracker sales offset losses during Christmas and New Year? Manufacturers, sellers expect

தீபாவளியின் போது ரூ.1,000 கோடி முடக்கம்: கிறிஸ்துமஸ், புத்தாண்டு காலங்களில் பட்டாசு விற்பனை நஷ்டத்தை ஈடு செய்யுமா?; உற்பத்தியாளர்கள், விற்பனையாளர்கள் எதிர்பார்ப்பு