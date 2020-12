மாவட்ட செய்திகள்

எம்.ஜி.ஆர்.போல் படத்தில் நல்ல கருத்துக்களை கூறியிருக்கிறாரா? கமல்ஹாசன் நாட்டு மக்களுக்கு நன்மை செய்யமாட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி தாக்கு + "||" + Did MGR make good comments on the film? Kamal Haasan will not benefit the people of the country Edappadi Palanisamy attack

எம்.ஜி.ஆர்.போல் படத்தில் நல்ல கருத்துக்களை கூறியிருக்கிறாரா? கமல்ஹாசன் நாட்டு மக்களுக்கு நன்மை செய்யமாட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி தாக்கு