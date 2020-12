மாவட்ட செய்திகள்

மணமேல்குடி பகுதியில் நோய் தாக்குதலால் பயிர்கள் பாதிப்பு இழப்பீடு வழங்க விவசாயிகள் கோரிக்கை + "||" + Farmers demand compensation for crop damage due to disease in Manamelkudi area

மணமேல்குடி பகுதியில் நோய் தாக்குதலால் பயிர்கள் பாதிப்பு இழப்பீடு வழங்க விவசாயிகள் கோரிக்கை