90 தொகுதிகளில் வெற்றியை நிர்ணயிக்கும் என்றால் சட்டசபை தேர்தலில் பா.ஜ.க. தனித்து போட்டியிட தயாரா? சேலத்தில் முத்தரசன் பேட்டி