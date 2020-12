மாவட்ட செய்திகள்

சட்டமன்ற தேர்தலில் அ.தி.மு.க. அமோக வெற்றி பெறும் துணை சபாநாயகர் - பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் பேட்டி + "||" + In the Assembly elections ADMK Big wins Deputy Speaker Interview with Pollachi Jayaraman

சட்டமன்ற தேர்தலில் அ.தி.மு.க. அமோக வெற்றி பெறும் துணை சபாநாயகர் - பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் பேட்டி