மாவட்ட செய்திகள்

கடம்பூர் அருகே விவசாயியை யானை மிதித்து கொன்றது தோட்டத்தில் காவலுக்கு இருந்தபோது பரிதாபம் + "||" + A farmer near Kadampur was trampled to death by an elephant while patrolling the garden

