மாவட்ட செய்திகள்

கவுண்டமணி-செந்தில் வாழைப்பழக் காமெடி போல மினி கிளினிக் என்ற பெயரில் மக்களை ஏமாற்றுகிறார்கள் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + MK Stalin's speech deceives people in the name of mini clinic like Countamani-Senthil banana comedy

கவுண்டமணி-செந்தில் வாழைப்பழக் காமெடி போல மினி கிளினிக் என்ற பெயரில் மக்களை ஏமாற்றுகிறார்கள் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு