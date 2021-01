மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையில் பள்ளிகள் திறப்பு குறித்து தலைமை ஆசிரியர்களுடன் ஆலோசனை; பெற்றோர்களிடமும் கருத்து கேட்கப்பட்டது + "||" + Consultation with Head-Masters regarding the opening of schools in Nellai; Parents were also consulted

நெல்லையில் பள்ளிகள் திறப்பு குறித்து தலைமை ஆசிரியர்களுடன் ஆலோசனை; பெற்றோர்களிடமும் கருத்து கேட்கப்பட்டது