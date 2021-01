மாவட்ட செய்திகள்

பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் 4-வது நாளாக யாரும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்படவில்லை அரியலூரில் மேலும் 3 பேருக்கு தொற்று + "||" + No one was infected with corona on the 4th day in Perambalur district and 3 more people were infected in Ariyalur

பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் 4-வது நாளாக யாரும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்படவில்லை அரியலூரில் மேலும் 3 பேருக்கு தொற்று