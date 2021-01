மாவட்ட செய்திகள்

நீட் பயிற்சி வகுப்பில் சரியாக படிக்காததால் விபரீதம்; பிளஸ்-2 மாணவி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை + "||" + Disaster due to not studying properly in NEET training class; Plus-2 student commits suicide by hanging

