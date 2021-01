மாவட்ட செய்திகள்

அம்மனுக்கு படையல் வைக்க பொங்கல் வைத்தபோது தேனீக்கள் கொட்டியதில் 17 பேர் படுகாயம் + "||" + 17 people were injured in a bee sting when Pongal was held to pay homage to the goddess

அம்மனுக்கு படையல் வைக்க பொங்கல் வைத்தபோது தேனீக்கள் கொட்டியதில் 17 பேர் படுகாயம்