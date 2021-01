மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி மாநகரில் 'ஹெல்மெட்' அணியாமல் சென்ற 3 லட்சம் பேர் மீது வழக்கு போலீஸ் கமிஷனர் லோகநாதன் தகவல் + "||" + Police Commissioner Loganathan has informed about the case against 3 lakh people who went without wearing 'helmets' in Trichy

