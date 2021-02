மாவட்ட செய்திகள்

தியாகராயநகர், மயிலாப்பூர் பகுதிகளில் விரைவில் பணிகள் தொடங்க திட்டம் மெட்ரோ ரெயில் நிறுவன அதிகாரிகள் தகவல் + "||" + Metro Rail officials informed that work will start soon in Thiyagarayanagar and Mylapore areas

