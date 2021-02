மாவட்ட செய்திகள்

கனடாவில் இருந்து கடத்தல்: சென்னை விமான நிலையத்தில் ரூ.2½ லட்சம் கஞ்சா பாக்கெட்டுகள் பறிமுதல் + "||" + Smuggling from Canada: Rs 20 lakh bags of cannabis seized at Chennai airport

கனடாவில் இருந்து கடத்தல்: சென்னை விமான நிலையத்தில் ரூ.2½ லட்சம் கஞ்சா பாக்கெட்டுகள் பறிமுதல்