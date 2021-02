மாவட்ட செய்திகள்

காஞ்சீபுரம் மாவட்டம் வாலாஜாபாத் அருகே விபத்து: மோட்டார் சைக்கிள்-லாரி மோதல்; பா.ம.க. பிரமுகர் உள்பட 2 பேர் பலி + "||" + Accident near Walajabad in Kanchipuram district: Motorcycle-lorry collision; PMK. 2 people including the celebrity were killed

காஞ்சீபுரம் மாவட்டம் வாலாஜாபாத் அருகே விபத்து: மோட்டார் சைக்கிள்-லாரி மோதல்; பா.ம.க. பிரமுகர் உள்பட 2 பேர் பலி