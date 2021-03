மாவட்ட செய்திகள்

பங்குனி திருவிழாவையொட்டி கபாலீசுவரர், கற்பகம்பாள் வெள்ளி வாகனத்தில் மாட வீதிகளில் உலா + "||" + Kabalisuvar on the occasion of the Panguni festival, strolling through the attic streets in a silver vehicle

பங்குனி திருவிழாவையொட்டி கபாலீசுவரர், கற்பகம்பாள் வெள்ளி வாகனத்தில் மாட வீதிகளில் உலா