மாவட்ட செய்திகள்

குத்தாலம் அருகே வேனில் கடத்தி வந்த 1,000 லிட்டர் சாராயம் பறிமுதல்; டிரைவர் கைது + "||" + Confiscation of 1,000 liters of liquor smuggled in a van near Kuthalam; The driver was arrested

குத்தாலம் அருகே வேனில் கடத்தி வந்த 1,000 லிட்டர் சாராயம் பறிமுதல்; டிரைவர் கைது