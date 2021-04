மாவட்ட செய்திகள்

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் கொரோனா தடுப்பூசிகள் சிறப்பு மருத்துவ முகாம் இன்று நடக்கிறது; கலெக்டர் தகவல் + "||" + Corona Vaccines Special Medical Camp is going on today in Tiruvallur district

