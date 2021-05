மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா நிவாரண நிதிக்காக ரேஷன் கார்டு வாங்க சமூக இடைவெளியின்றி திரண்ட பொதுமக்கள் + "||" + The public rallied without a social gap to buy a ration card for the Corona relief fund

கொரோனா நிவாரண நிதிக்காக ரேஷன் கார்டு வாங்க சமூக இடைவெளியின்றி திரண்ட பொதுமக்கள்