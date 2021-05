மாவட்ட செய்திகள்

வேதாரண்யம் அரசு மருத்துவமனையில் ரூ.75 லட்சத்தில் ஆக்சிஜன் உற்பத்தி நிலையம் விரைவில் தொடங்கப்படும் கலெக்டர் தகவல் + "||" + Oxygen production station at Vedaranyam Government Hospital at a cost of Rs 75 lakh will be started soon

வேதாரண்யம் அரசு மருத்துவமனையில் ரூ.75 லட்சத்தில் ஆக்சிஜன் உற்பத்தி நிலையம் விரைவில் தொடங்கப்படும் கலெக்டர் தகவல்