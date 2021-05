மாவட்ட செய்திகள்

திருத்துறைப்பூண்டி பகுதியில் குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை போக்க நடவடிக்கை ஒன்றியக்குழு கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல் + "||" + Urging action at the Union Committee meeting to alleviate the shortage of drinking water in the Thiruthuraipoondi area

திருத்துறைப்பூண்டி பகுதியில் குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை போக்க நடவடிக்கை ஒன்றியக்குழு கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல்