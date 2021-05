மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாவட்டத்தில், ஒரு வாரத்தில் 63 பேர் உயிரிழப்பு: பிணவறை நிரம்பியதால் ஸ்டிரெச்சரில் வெளியே வைக்கப்பட்டிருந்த உடல்கள் + "||" + In Tanjore district, 63 people die in a week: Bodies lying on stretchers as mortuary filled

தஞ்சை மாவட்டத்தில், ஒரு வாரத்தில் 63 பேர் உயிரிழப்பு: பிணவறை நிரம்பியதால் ஸ்டிரெச்சரில் வெளியே வைக்கப்பட்டிருந்த உடல்கள்