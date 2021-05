மாவட்ட செய்திகள்

கொரடாச்சேரி பகுதியில் 41 பேருக்கு கொரோனா 8 இடங்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதியாக அறிவித்து தடுப்புகள் அமைப்பு + "||" + Corona 8 places for 41 people in Koradacheri area declared as isolated area Preventive system

கொரடாச்சேரி பகுதியில் 41 பேருக்கு கொரோனா 8 இடங்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதியாக அறிவித்து தடுப்புகள் அமைப்பு