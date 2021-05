மாவட்ட செய்திகள்

மாமல்லபுரம் அருகே குடிநீர் குழாயில் கழிவுநீ்ர் கலந்து வருவதால் பொதுமக்கள் அவதி நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை + "||" + Request for public action due to sewage mixing in the drinking water pipe near Mamallapuram

மாமல்லபுரம் அருகே குடிநீர் குழாயில் கழிவுநீ்ர் கலந்து வருவதால் பொதுமக்கள் அவதி நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை