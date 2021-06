மாவட்ட செய்திகள்

காஞ்சீபுரத்தில் டெல்டா பிளஸ் கொரோனா தொற்றால் பாதிப்புக்குள்ளானவர் குணமடைந்தார் + "||" + In Kanchipuram Delta Plus Corona infection The victim recovered

