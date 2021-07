மாவட்ட செய்திகள்

குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களை மீட்டெடுக்க வேண்டும் மத்திய அரசுக்கு கே.எஸ்.அழகிரி வலியுறுத்தல் + "||" + KS Alagiri urges the Central Government to revive micro, small and medium enterprises

குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களை மீட்டெடுக்க வேண்டும் மத்திய அரசுக்கு கே.எஸ்.அழகிரி வலியுறுத்தல்