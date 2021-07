மாவட்ட செய்திகள்

மருந்தாளுநர் தேர்வில் பி.பார்ம் பட்டதாரிகளுக்கு பணி அளிக்கப்பட வேண்டும் அரசுக்கு அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + Anbumani Ramadas urges the government to provide employment to B.Pharm graduates in pharmacy selection

மருந்தாளுநர் தேர்வில் பி.பார்ம் பட்டதாரிகளுக்கு பணி அளிக்கப்பட வேண்டும் அரசுக்கு அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்