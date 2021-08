மாவட்ட செய்திகள்

இலங்கை அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து இந்திய மீனவர்கள் பிரச்சினைக்கு அரசியல் தீர்வு காணவேண்டும் + "||" + We need to put pressure on the Sri Lankan government to find a political solution to the problem of Indian fishermen

இலங்கை அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து இந்திய மீனவர்கள் பிரச்சினைக்கு அரசியல் தீர்வு காணவேண்டும்