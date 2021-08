மாவட்ட செய்திகள்

சென்னையில் ஒரே நாளில் முக கவசம் அணியாத 1,278 பேருக்கு ரூ.2 லட்சத்து 55 ஆயிரம் அபராதம்; மாநகராட்சி நடவடிக்கை + "||" + In Chennai Corporation action on did not wear face masks in a single day were fined Rs 2 lakh 55 thousand

