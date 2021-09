மாவட்ட செய்திகள்

தேர்வு எழுத கால அவகாசம் தரக்கோரி கலெக்டர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட முயன்ற ஆசிரியர் பட்டய பயிற்சி மாணவிகள் + "||" + Teacher Charter students trying to blockade the Collector's Office demanding time to write the exam

தேர்வு எழுத கால அவகாசம் தரக்கோரி கலெக்டர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட முயன்ற ஆசிரியர் பட்டய பயிற்சி மாணவிகள்