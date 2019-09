தேசிய செய்திகள்

மோசடியில் ஈடுபடும் ஆஸ்பத்திரிகளின் பெயர்கள் வெளியிடப்படும் - மத்திய மந்திரி அறிவிப்பு + "||" + The names of the hospitals involved in the fraud will be released - Notice of the Union Minister

மோசடியில் ஈடுபடும் ஆஸ்பத்திரிகளின் பெயர்கள் வெளியிடப்படும் - மத்திய மந்திரி அறிவிப்பு