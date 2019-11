தேசிய செய்திகள்

மூன்றாம் பாலினத்தவர் அறுவை சிகிச்சை சான்றிதழ் இணைப்புக்கு எதிராக வழக்கு - மத்திய அரசு பதில் அளிக்க ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Case against third party surgical certificate attachment - Highcourt order to respond to central government

மூன்றாம் பாலினத்தவர் அறுவை சிகிச்சை சான்றிதழ் இணைப்புக்கு எதிராக வழக்கு - மத்திய அரசு பதில் அளிக்க ஐகோர்ட்டு உத்தரவு