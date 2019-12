தேசிய செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரானது அல்ல -தேசிய சிறுமான்மையினர் ஆணையத் தலைவர் + "||" + Citizenship Amendment Act is not against Muslims - head of national minority commission

குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரானது அல்ல -தேசிய சிறுமான்மையினர் ஆணையத் தலைவர்