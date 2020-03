தேசிய செய்திகள்

அரசியல் நிகழ்ச்சிகளை ரத்து செய்து கொரோனா விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துங்கள்: பா.ஜனதா எம்.பி.க்களுக்கு பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள் + "||" + Cancel political events and raise awareness for Corona: PM Modi appeals to BJP MPs

அரசியல் நிகழ்ச்சிகளை ரத்து செய்து கொரோனா விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துங்கள்: பா.ஜனதா எம்.பி.க்களுக்கு பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள்