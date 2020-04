தேசிய செய்திகள்

ஊரடங்கு பாதிப்பு எதிரொலி; மேலும் ஒரு நிவாரண தொகுப்பை அறிவிக்க மத்திய அரசு பரிசீலனை + "||" + The echo of curfew impact; The Central Government is contemplating to announce a relief package

