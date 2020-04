தேசிய செய்திகள்

20-ந் தேதி முதல் சில சேவைகளுக்கு விலக்கு; இந்தியா முழுவதும் மே 3-ந் தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிப்பு - பிரதமர் மோடி அறிவிப்பு + "||" + Exemption for certain services from the 20th; PM to extend curfew across India till May 3

20-ந் தேதி முதல் சில சேவைகளுக்கு விலக்கு; இந்தியா முழுவதும் மே 3-ந் தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிப்பு - பிரதமர் மோடி அறிவிப்பு