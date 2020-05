தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் ஒரே நாளில் 2,411 பேருக்கு வைரஸ் தொற்று நாடு; முழுவதும் 37,776 பேர் பாதிப்பு + "||" + 2,411 people infected in one day in India; A total of 37,776 people were affected

