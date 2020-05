தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை 49 ஆயிரத்தை தாண்டியது; ஒரே நாளில் 111 பேர் பலி + "||" + Coronavirus number in India exceeds 49 thousand; 111 killed in one day

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை 49 ஆயிரத்தை தாண்டியது; ஒரே நாளில் 111 பேர் பலி