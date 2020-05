தேசிய செய்திகள்

உத்தரப்பிரதேசத்தில் சிறு, குறு தொழில்களுக்கு நாளை முதல் கடன் வழங்கப்படும்: யோகி ஆதித்யநாத் + "||" + UP govt to start online loan fair for MSME sector from tomorrow

உத்தரப்பிரதேசத்தில் சிறு, குறு தொழில்களுக்கு நாளை முதல் கடன் வழங்கப்படும்: யோகி ஆதித்யநாத்