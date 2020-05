தேசிய செய்திகள்

‘தனிமைப்படுத்த எங்கள் மாநிலம் வாருங்கள்’ - இமாசல் முதல்-மந்திரி அழைப்பு; காங்கிரஸ் எதிர்ப்பு + "||" + Come to our State to isolate: Himachal Cheif-Minister Call; Opposition to Congress

‘தனிமைப்படுத்த எங்கள் மாநிலம் வாருங்கள்’ - இமாசல் முதல்-மந்திரி அழைப்பு; காங்கிரஸ் எதிர்ப்பு