தேசிய செய்திகள்

ஒடிசாவில் பாதுகாப்பு படையினர் நடத்திய தாக்குதலில் 4 நக்சல் பயங்கரவாதிகள் பலி + "||" + Four Naxal terrorists killed in security forces attack in Odisha

ஒடிசாவில் பாதுகாப்பு படையினர் நடத்திய தாக்குதலில் 4 நக்சல் பயங்கரவாதிகள் பலி