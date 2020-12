தேசிய செய்திகள்

ஜம்மு காஷ்மீரில் மாவட்ட வளர்ச்சி கவுன்சில் தேர்தல்; இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு இன்று தொடக்கம் + "||" + Second phase of DDC election on Today in Jammu and Kashmir, 321 candidates in fray

ஜம்மு காஷ்மீரில் மாவட்ட வளர்ச்சி கவுன்சில் தேர்தல்; இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு இன்று தொடக்கம்