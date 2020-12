தேசிய செய்திகள்

குஜராத்தில் இன்று பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டுகிறார் பிரதமர் மோடி + "||" + Prime Minister Modi is laying the foundation stone for various development projects in Gujarat today

