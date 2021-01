தேசிய செய்திகள்

72வது குடியரசு தின கொண்டாட்டம்: இந்தியாவின் ராணுவ பலத்தை பறைசாற்றிய முப்படைகளின் அணிவகுப்பு + "||" + Tricolour unfurled at Rajpath; India’s military might, cultural diversity on display

72வது குடியரசு தின கொண்டாட்டம்: இந்தியாவின் ராணுவ பலத்தை பறைசாற்றிய முப்படைகளின் அணிவகுப்பு