தேசிய செய்திகள்

நதிநீர் பிரச்சினைகளை விவாதிக்க தென்மண்டல கவுன்சில் கூட்டம்; அமித்ஷா தலைமையில் மார்ச் 4-ந் தேதி திருப்பதியில் நடக்கிறது + "||" + Southern Council meeting to discuss river water issues; It is being held in Tirupati on the 4th under the leadership of Amit Shah

நதிநீர் பிரச்சினைகளை விவாதிக்க தென்மண்டல கவுன்சில் கூட்டம்; அமித்ஷா தலைமையில் மார்ச் 4-ந் தேதி திருப்பதியில் நடக்கிறது