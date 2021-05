தேசிய செய்திகள்

சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 13,628 பேருக்கு கொரோனா + "||" + Corona confirmed to 13,628 people in Chhattisgarh state in last 24 hours

