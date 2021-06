தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகம் இதுவரை 136 ஆக்சிஜன் டேங்கர்களை பெற்றுள்ளது; தென் இந்தியாவில் முதல் இடம் - ரெயில்வே நிர்வாகம் தகவல் + "||" + Karnataka has so far received 136 oxygen tanks - Railway Administration

