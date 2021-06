தேசிய செய்திகள்

மேற்கு வங்காளத்தில் இன்று 3,519- பேருக்கு கொரோனா தொற்று + "||" + West Bengal reports 3,519 new #COVID19 cases, 2,171 discharges, and 78 deaths today; active cases at 18,921

மேற்கு வங்காளத்தில் இன்று 3,519- பேருக்கு கொரோனா தொற்று